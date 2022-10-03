Американский предприниматель, основатель Tesla и Spacex Илон Маск предложил оставить Крым России. Соответствующую идею он озвучил в своем аккаунте в Twitter.

Таким образом бизнесмен увидел разрешение конфликта на Украине.

В частности, он предложил провести повторные референдумы в регионах под наблюдением ООН.

«Крым формально входит в состав России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», - написал он.

Также он предложил гарантировать Украине водоснабжение Крыма и остаться нейтральной.

По мнению Маска, такой исход наиболее вероятен, «вопрос лишь в том, сколько людей погибнет до этого».

