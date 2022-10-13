Кулеба признался пранкерам, что Киев стоит за взрывами в Крыму и Белгороде

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) признал роль Киева в атаках на территорию Крыма и Белгородской области. Разговор с министром опубликован в соцсетях пранкеров.

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Кузнецов и Столяров позвонили Кулебе от имени экс-посла США в России Майкла Макфола. Дата беседы не уточняется.

В разговоре с пранкерами министр отметил, что Крым «не является ближайшей оперативной целью».

«Но если вы меня спросите, кто взрывает в Крыму или Белгороде что-то, то в приватном общении я вам скажу, что, да, это мы», — заявил Кулеба.

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ФОТО: соцсети / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ПранкерыБелгородКрымМИД Украины
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