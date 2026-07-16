VK продала RuStore гендиректору компании-разработчика
16 июля 202611:56
Юлия Савченко
Компания VK продала магазин приложений RuStore генеральному директору разработчика платформы Дмитрию Панкрушеву. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.
Организация продала 100% RuStore, отмечает RT.
«RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений», - указали в VK.
Ранее компания VK попала под санкции Евросоюза.
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