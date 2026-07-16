VK продала RuStore гендиректору компании-разработчика

Компания VK продала магазин приложений RuStore генеральному директору разработчика платформы Дмитрию Панкрушеву. Об этом сообщили в пресс-службе корпорации.

Организация продала 100% RuStore, отмечает RT.

«RuStore стал единым центром доступа к необходимым сервисам для пользователей Android в России и эффективной платформой для разработчиков приложений», - указали в VK.

Ранее компания VK попала под санкции Евросоюза.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:Продажакомпания

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