Запасаются впрок: Почему резко выросли закупки косметики из Кореи
Рост популярности косметики из Кореи никак не связан с попытками заместить продукцию из недружественных стран, сказала НСН Александра Скоробогатова.
Рост интереса к произведенной в Корее косметике нельзя назвать взрывным, скорее всего, россияне хотят запастись средствами впрок. У республики Россия закупает средства для ухода, декоративную косметику и гигиенические средства. Об этом НСН заявила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.
Объем импорта косметики из Республики Корея в Россию в июне 2026 года достиг максимальных значений по крайней мере с 2000 года. Об этом свидетельствуют данные таможенной службы республики, сообщает ТАСС. В июне в Россию ввезли косметику на $48,8 млн, это на 73% больше, чем в июне прошлого года ($28,1 млн). По мнению Скоробогатовой, россияне закупают косметику с запасом на будущее.
«Это может быть связано с тем, что соотечественники закупают косметику впрок. Сказать, что есть какое-то существенное повышение спроса на косметическую продукцию из Кореи, нельзя. Конечно, спрос понемногу подрастает, но не глобально. В первую очередь мы закупаем у Кореи средства для ухода, в меньшей степени — декоративную косметику и гигиенические средства», — сказала Скоробогатова.
Собеседница НСН отметила, что рост закупок косметики у Кореи не связан с замещением продукции из недружественных стран.
«В последний раз таможенные ставки на продукцию из недружественных стран повышались полтора-два года назад. Нельзя сказать, что это вызвано каким-то замещением», — добавила эксперт.
В заключение Скоробогатова указала на то, что в ряде категорий до 80% ассортимента на российском рынке представляют отечественные производители.
«Отечественные производители обеспечивают больше половины российского рынка, по некоторым категориям — до 80%. Больше всего представлены гели для душа, шампуни, жидкое мыло, на следующем месте — средства по уходу. В меньшей степени у нас присутствует декоративная продукция, объем парфюмерии подрастает, но больше в среднем ценовом сегменте, премиальной парфюмерии у нас немного», — подытожила она.
Ранее Скоробогатова заявила, что правительство должно либо снизить налоги, либо освободить работодателей в сфере производства косметики от высоких взносов, иначе потребителей ждет резкий рост цен. Об этом сообщила «Радиоточка НСН».
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