Рост интереса к произведенной в Корее косметике нельзя назвать взрывным, скорее всего, россияне хотят запастись средствами впрок. У республики Россия закупает средства для ухода, декоративную косметику и гигиенические средства. Об этом НСН заявила исполнительный директор Российской парфюмерно-косметической ассоциации (РПКА) Александра Скоробогатова.

Объем импорта косметики из Республики Корея в Россию в июне 2026 года достиг максимальных значений по крайней мере с 2000 года. Об этом свидетельствуют данные таможенной службы республики, сообщает ТАСС. В июне в Россию ввезли косметику на $48,8 млн, это на 73% больше, чем в июне прошлого года ($28,1 млн). По мнению Скоробогатовой, россияне закупают косметику с запасом на будущее.

«Это может быть связано с тем, что соотечественники закупают косметику впрок. Сказать, что есть какое-то существенное повышение спроса на косметическую продукцию из Кореи, нельзя. Конечно, спрос понемногу подрастает, но не глобально. В первую очередь мы закупаем у Кореи средства для ухода, в меньшей степени — декоративную косметику и гигиенические средства», — сказала Скоробогатова.