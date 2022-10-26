СМИ: Запад мог предотвратить спецоперацию признанием Крыма российским

«В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия», — отмечается в материале.

Как отметил Колдуэлл, президент РФ Владимир Путин считает, что без Крыма страна сталкивается с угрозой выживания, пишет Ura.ru. Полуостров играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности России, и Москва не могла допустить посягательств на Крым, отмечает Газета.ру.

По мнению обозревателя, от Запада исходит угроза России, и «сложно представить», что Москва, убежденная в возможности появления базы НАТО на своей территории, остановится.

