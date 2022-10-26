СМИ: Запад мог предотвратить спецоперацию признанием Крыма российским

Запад мог предотвратить спецоперацию России на Украине, признав вхождение Крыма в состав РФ, считает ветеран войны в Ираке, обозреватель Дэн Колдуэлл. Об этом он пишет в своей статье для New Yorker.

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«В убеждении, что без Крыма Россия становится уязвимой, есть здравое зерно. Если бы Москве смогли предоставить право владеть полуостровом, возможно, нашелся бы способ заставить ее остановить боевые действия», — отмечается в материале.

Как отметил Колдуэлл, президент РФ Владимир Путин считает, что без Крыма страна сталкивается с угрозой выживания, пишет Ura.ru. Полуостров играет ключевую роль с точки зрения обороноспособности России, и Москва не могла допустить посягательств на Крым, отмечает Газета.ру.

По мнению обозревателя, от Запада исходит угроза России, и «сложно представить», что Москва, убежденная в возможности появления базы НАТО на своей территории, остановится.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСпецоперацияРоссияЗападКрым
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