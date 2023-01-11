«Зачистка и котел!»: Взятие Соледара назвали «новым Мариуполем»

«НЕ БУДЕМ СПЕШИТЬ»

Первые сообщения о взятии Соледара появились около полуночи в соцсетях Евгения Пригожина, которого называют основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК "Вагнер"», - заявил Пригожин, которого по традиции процитировала пресс-служба связанной с ним компании «Конкорд».

Также было обнародовано фото Пригожина с бойцами ЧВК из соляных шахт Соледара, которые они также взяли под контроль.

На этом фоне врио глава ДНР Денис Пушилин поспешил заявить о «переломном моменте» в ситуации с освобождением региона, однако в Кремле призвали не торопиться с выводами.

«Давайте не будем спешить. Дождёмся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции», - заявил около полудня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают освобождение Соледара.

Не прошло и часа, как появились официальные заявления Минобороны РФ на этот счет.

В ведомстве сообщили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с южной и северной сторон, в самом городе ведут бои штурмовые отряды, а «ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника».

В Минобороны также подтвердили, что российские военные взяли под контроль поселок Подгородное в районе Соледара.

Со своей стороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил в среду днем о зачистке в Соледаре.

«Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его в принципе уже можно считать взятым, потому что ничего то количество бойцов (ВСУ – прим. НСН), которое находится уже внутри, не поменяет. По сути, мы сможем уже к концу этого дня или максимум утром констатировать, что Соледар уже полностью находится под контролем наших сил и средств», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Алаудинова, в Артемовске также сложилась хорошая ситуация для российских военных, поскольку ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все логистические маршруты.