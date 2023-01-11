«Зачистка и котел!»: Взятие Соледара назвали «новым Мариуполем»

Песков призвал не торопиться с восторгом от взятия Соледара, в Минобороны и «Ахмате» рассказали о своих версиях, а эксперты ждут продолжения в Артемовске.

Российские войска продолжают в среду зачистку от остатков ВСУ города Соледара, взятие которого уже назвали крупнейшим поражением Украины после Мариуполя.

В Кремле пока предостерегли от поспешных выводов, при этом поступает противоречивая информация о том, кто именно освобождает город.

Изначально это называли заслугой ЧВК «Вагнер», однако в среду появилась новая информация от Минобороны России и командира спецназа «Ахмат».

В Кремле пока не комментируют «взятие» Соледара

«НЕ БУДЕМ СПЕШИТЬ»

Первые сообщения о взятии Соледара появились около полуночи в соцсетях Евгения Пригожина, которого называют основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».

«Подразделения ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара. В центре города образован котел, в котором ведутся городские бои. Количество пленных будет сообщено завтра. Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения, кроме бойцов ЧВК "Вагнер"», - заявил Пригожин, которого по традиции процитировала пресс-служба связанной с ним компании «Конкорд».

Также было обнародовано фото Пригожина с бойцами ЧВК из соляных шахт Соледара, которые они также взяли под контроль.

На этом фоне врио глава ДНР Денис Пушилин поспешил заявить о «переломном моменте» в ситуации с освобождением региона, однако в Кремле призвали не торопиться с выводами.

«Давайте не будем спешить. Дождёмся официальных заявлений. Там есть положительная динамика в продвижении. Успех военных действий будет достигнут, когда выполнят цели, которые поставлены Верховным главнокомандующим в ходе специальной военной операции», - заявил около полудня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают освобождение Соледара.

Не прошло и часа, как появились официальные заявления Минобороны РФ на этот счет.

В ведомстве сообщили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с южной и северной сторон, в самом городе ведут бои штурмовые отряды, а «ВКС России наносят удары по опорным пунктам противника».

В Минобороны также подтвердили, что российские военные взяли под контроль поселок Подгородное в районе Соледара.

Со своей стороны, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил в среду днем о зачистке в Соледаре.

«Соледар на данный момент находится в стадии зачистки. Его в принципе уже можно считать взятым, потому что ничего то количество бойцов (ВСУ – прим. НСН), которое находится уже внутри, не поменяет. По сути, мы сможем уже к концу этого дня или максимум утром констатировать, что Соледар уже полностью находится под контролем наших сил и средств», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Алаудинова, в Артемовске также сложилась хорошая ситуация для российских военных, поскольку ЧВК «Вагнер» взяла под контроль все логистические маршруты.

Прорвут фронт? Бойцы «Вагнера» взяли под контроль Соледар

«НА ПУТИ К ТРЕТЬЕЙ ПОЛОСЕ»

Город Соледар находится примерно в ста километрах к северу от Донецка и расположен в центре укрепленной лини обороны украинских войск Артемовск (украинское название - Бахмут) - Северск.

При этом мнения экспертов относительно важности взятия Соледара расходятся. Например, военкор Александр Коц считает этот успех российских военных крупнейшим после Мариуполя.

«Те, кто сейчас пытается приуменьшить масштаб успеха в Соледаре, сравнивая его с потерями территорий в Харьковской и Херсонской областях, мягко говоря, лукавят. (…) Да, Соледар - это маленький городок на подступах к мощнейшему узлу украинской обороны - Артемовску. Но здесь ВСУ было нанесено, пожалуй, крупнейшее поражение (в живой силе) со времен Мариуполя. И в этом основной успех соледарского противостояния», - написал Коц в Telegram.

Он отметил, что российская армия оставила Херсон и Изюм без изнурительных боев, при этом в Соледаре «полгода перемалывались боеспособные части ВСУ».

Со своей стороны, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) считает, что взятие Соледара не является «крушением фронта» украинских военных.

«Взятие подразделениями "Вагнера" центра и большей части Соледара является несомненным тактическим успехом. Однако фронт врага не прорван, окружить оборонявшие город части и подразделения не удалось. Противник создаёт новую линию обороны на западных окраинах, опираясь на соляные шахты. Бои за город ещё не закончены», - написал Стрелков в соцсетях.

По его мнению, российские военные только истощают силы в «тактических и ничего не решающих сражениях на Донбассе».

«Главная полоса обороны»: Стрелков рассказал, что будет после взятия Соледара

Ранее Стрелков говорил НСН, что в случае взятия Соледара и Бахмута российские военные выйдут к главной полосе обороны украинских военных.

«Вслед за Соледаром будут новые укрепрайоны противника. Даже в случае взятия Бахмута наши войска выйдут к третьей, главной полосе обороны противника, которую готовили восемь лет – это полоса обороны вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Прорвать фронт не удастся, удастся выйти к рубежам следующего и, пожалуй, самого сильного укрепрайона, который есть на этом направлении», - указал Стрелков.

Вместе с тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил 11 января на фоне событий в Соледаре о необходимости усилить военную поддержку Украины.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:Российская АрмияДНРУкраина
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