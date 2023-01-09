«Главная полоса обороны»: Стрелков рассказал, что будет после взятия Соледара
После взятия Соледара и Бахмута российская армия выйдет к рубежам следующего, самого сильного укрепрайона на этом направлении, отметил в эфире НСН Игорь Стрелков.
Если российские войска возьмут штурмом Соледар, а вслед за ним Бахмут (Артемовск), то они выйдут на третью, главную полосу обороны противника, которая проходит вокруг Славянско-Краматорской агломерации, рассказал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с НСН.
Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о массовом отступлении украинских военных из Соледара, которое хотели сделать незаметным для других подразделений, в том числе польских наемников. Стрелков отметил, что кардинальных изменений на фронте не произойдет, если Россия возьмет Соледар под контроль.
«Где-то две трети города, если не больше, на вчерашний вечер еще были в руках ВСУ. Что касается перспектив, то в случае, если наши войска сумеют взять штурмом Соледар, принципиального изменения обстановки на фронте не произойдет. Вслед за Соледаром будут новые укрепрайоны противника. Единственное, удастся выйти, возможно, на охват Бахмута с севера. Возможно, это облегчит штурм Бахмута. Но даже в случае взятия Бахмута наши войска выйдут к третьей, главной полосе обороны противника, которую готовили восемь лет – это полоса обороны вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Прорвать фронт не удастся, удастся выйти к рубежам следующего и, пожалуй, самого сильного укрепрайона, который есть на этом направлении», - сказал Стрелков.
Он также рассказал о сложностях штурма Соледара и Артемовска для российских военных. По словам Стрелкова, украинские военные в своей обороне опираются на сеть подземных сооружений и законсервированные промышленные объекты.
«Украинские военные в Соледаре опираются на сеть подземных сооружений, там еще с советского времени была большая военная база хранения стрелкового оружия. Там хранилось около 13 миллионов единиц оружия и некоторое количество боеприпасов. Эта шахта была сильно укреплена, сверху находился гарнизон. Мы в 2014 году его даже не пытались щупать, потому что этот гарнизон превосходил наш и по численности, и по вооружению. Поэтому пытаться разгромить его из Славянска было слишком легкомысленно, плюс внутри шахта была укреплена. Плюс там есть законсервированные промышленные объекты. ВСУ в своей обороне опираются именно на эти военные и гражданские сооружения, поэтому штурмовать там тяжело, в Бахмуте примерно такая же картина», - резюмировал он.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что наступающие на Соледар подразделения ЧВК близки к тому, чтобы занять город, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». При этом Пригожин отмечал, что в этом регионе в сражениях принимают участие исключительно бойцы ЧВК «Вагнер».
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