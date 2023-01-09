«Главная полоса обороны»: Стрелков рассказал, что будет после взятия Соледара

Ранее официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко заявил о массовом отступлении украинских военных из Соледара, которое хотели сделать незаметным для других подразделений, в том числе польских наемников. Стрелков отметил, что кардинальных изменений на фронте не произойдет, если Россия возьмет Соледар под контроль.

«Где-то две трети города, если не больше, на вчерашний вечер еще были в руках ВСУ. Что касается перспектив, то в случае, если наши войска сумеют взять штурмом Соледар, принципиального изменения обстановки на фронте не произойдет. Вслед за Соледаром будут новые укрепрайоны противника. Единственное, удастся выйти, возможно, на охват Бахмута с севера. Возможно, это облегчит штурм Бахмута. Но даже в случае взятия Бахмута наши войска выйдут к третьей, главной полосе обороны противника, которую готовили восемь лет – это полоса обороны вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Прорвать фронт не удастся, удастся выйти к рубежам следующего и, пожалуй, самого сильного укрепрайона, который есть на этом направлении», - сказал Стрелков.

Он также рассказал о сложностях штурма Соледара и Артемовска для российских военных. По словам Стрелкова, украинские военные в своей обороне опираются на сеть подземных сооружений и законсервированные промышленные объекты.