Лавров рассказал о контактах Владимира Путина и Ким Чен Ына

Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно находятся в контакте. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, который находится с визитом в Северной Корее.

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«Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать. Но конкретный повод для такого обмена будет определяться нашими руководителями», - сообщил министр журналистам.

По словам Лаврова, это касается и будущих контактов, когда и где они состоятся, «будет согласовано».

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ФОТО: AP / ТАСС
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