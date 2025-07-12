Лавров рассказал о контактах Владимира Путина и Ким Чен Ына
12 июля 202509:42
Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын постоянно находятся в контакте. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, который находится с визитом в Северной Корее.
«Они регулярно обмениваются посланиями, эту практику никто не собирается прекращать. Но конкретный повод для такого обмена будет определяться нашими руководителями», - сообщил министр журналистам.
По словам Лаврова, это касается и будущих контактов, когда и где они состоятся, «будет согласовано».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru