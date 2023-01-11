Военкор назвал Соледар самым крупным поражением ВСУ со времен Мариуполя

По мнению Коца, в Соледаре полгода уничтожались боеспособные части украинских войск. Военкор отметил, что Киев посылал для удержания города новые бригады, но бойцы ВСУ из зоны боевых действий возвращались «в кузовах пикапов и черных мешках».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не спешить и «дождаться официальных заявлений» насчет взятия Соледара под контроль российской стороной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

