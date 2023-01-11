Военкор назвал Соледар самым крупным поражением ВСУ со времен Мариуполя

Освобождение Соледара стало крупнейшим поражением для живой силы украинской армии со времен Мариуполя. Об это в своем Telegram-канале заявил военный корреспондент Александр Коц.

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По мнению Коца, в Соледаре полгода уничтожались боеспособные части украинских войск. Военкор отметил, что Киев посылал для удержания города новые бригады, но бойцы ВСУ из зоны боевых действий возвращались «в кузовах пикапов и черных мешках».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал не спешить и «дождаться официальных заявлений» насчет взятия Соледара под контроль российской стороной. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУ
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