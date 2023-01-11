Российские войска блокировали Соледар с севера и юга

Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«ВСУ истощаются»: В Госдуме назвали успехом взятие Соледара

В сообщении говорится, что ВКС России наносят удары по находящимся в населённом пункте опорным пунктам противника.

«Штурмовые отряды Вооружённых сил РФ ведут бой в городе», - добавили в министерстве.

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВДВМинобороны РФВооруженные Силы РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры