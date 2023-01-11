Российские войска блокировали Соледар с севера и юга
Подразделения ВДВ блокировали Соледар с северной и южной частей города, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что ВКС России наносят удары по находящимся в населённом пункте опорным пунктам противника.
«Штурмовые отряды Вооружённых сил РФ ведут бой в городе», - добавили в министерстве.
Ранее бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК «Вагнер», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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