Командир спецназа «Ахмат»: Соледар находится в стадии зачистки от ВСУ

Соледар находится в стадии зачистки от войск Украины, к концу дня или утром можно будет констатировать, что город полностью под контролем российских сил. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» и замкомандующего 2-го армейского корпуса народной милиции ЛНР Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».

Прорвут фронт? Бойцы «Вагнера» взяли под контроль Соледар

Он отметил, что город можно считать взятым под контроль, потому что то количество украинских военных, которое находится в Соледаре, не поменяет ситуации. Кроме того, Алаудинов указал, что в Артемовске все логистические маршруты взяты под контроль группой «Вагнер».

Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что линия фронта обычно не очень подвижна в зимний период времени, но несмотря на это российские бойцы успешно взяли под контроль Соледар.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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