Командир спецназа «Ахмат»: Соледар находится в стадии зачистки от ВСУ

Он отметил, что город можно считать взятым под контроль, потому что то количество украинских военных, которое находится в Соледаре, не поменяет ситуации. Кроме того, Алаудинов указал, что в Артемовске все логистические маршруты взяты под контроль группой «Вагнер».

Ранее депутат Госдумы, экс-премьер ДНР Александр Бородай в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что линия фронта обычно не очень подвижна в зимний период времени, но несмотря на это российские бойцы успешно взяли под контроль Соледар.

