Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать ситуацию с городом Соледар в Донбассе, который по неподтверждённым официально данным, в основном взят под контроль российской стороной.

Песков призвал не спешить и «дождаться официальных заявлений» на этот счёт. При этом, по его оценке, в продвижении специальной военной операции заметна «положительная динамика». Вместе с тем, успех СВО будет достигнут при выполнении поставленных целей, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Взятие Соледара – успех в тягучих боях со штурмом укрепрайонов, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» бывший глава правительства ДНР, депутат Госдумы Александр Бородай. По его оценке, это показывает, что силы ВСУ истощаются.

В то же время, экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков хоть и признает тактический успех в Соледаре, предупреждает о новых сложностях.

