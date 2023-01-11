Прорвут фронт? Бойцы «Вагнера» взяли под контроль Соледар

«Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер"», - сказал он и подчеркнул, что количество пленных будет сообщено завтра.

Киев на момент поступления информации о взятии Соледара отрицал это. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович около 1:00 11 января заявил, что Соледар находится не в окружении, а в полуохвате, но дорога, ведущая к городу с юга, попала под огневой контроль России. Тогда же он отмечал, что около 1,5 часа назад россияне находились на восточных окраинах города, но с запада и севера украинские войска держались. Однако ситуация по-видимому, быстро изменилась, на что намекнул Пригожин, говоря о пленных.

Как сообщил Telegram-канал Grey Zone, бойцам ЧВК «Вагнер» понадобилось чуть больше двух недель для взятия Соледара под контроль. Там также указывается, что оборона ВСУ ранее не поддавалась регулярным армейским подразделениям, в последствии чего они были выведены с этого участка фронта.