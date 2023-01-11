Прорвут фронт? Бойцы «Вагнера» взяли под контроль Соледар
Подразделения ЧВК взяли под контроль всю территорию Соледара за две недели, между тем эксперты заявляют, что дальше Россию ждет самая главная полоса обороны ВСУ на этом направлении.
Подразделения ЧВК «Вагнер» взяли под контроль всю территорию Соледара, в центре города образован котел, в котором ведутся бои. Об этом сообщил основатель группы Евгений Пригожин.
«Еще раз хочу подчеркнуть, что в штурме Соледара не участвовали никакие подразделения кроме бойцов ЧВК "Вагнер"», - сказал он и подчеркнул, что количество пленных будет сообщено завтра.
Киев на момент поступления информации о взятии Соледара отрицал это. Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович около 1:00 11 января заявил, что Соледар находится не в окружении, а в полуохвате, но дорога, ведущая к городу с юга, попала под огневой контроль России. Тогда же он отмечал, что около 1,5 часа назад россияне находились на восточных окраинах города, но с запада и севера украинские войска держались. Однако ситуация по-видимому, быстро изменилась, на что намекнул Пригожин, говоря о пленных.
Как сообщил Telegram-канал Grey Zone, бойцам ЧВК «Вагнер» понадобилось чуть больше двух недель для взятия Соледара под контроль. Там также указывается, что оборона ВСУ ранее не поддавалась регулярным армейским подразделениям, в последствии чего они были выведены с этого участка фронта.
Пригожин, к слову, сфотографировался с бойцами ЧВК в соляных шахтах Соледара. В распоряжении РИА Новости оказались соответствующие фотографии. При этом 7 января Reuters со ссылкой на источник сообщал, что ЧВК «Вагнер» уже много месяцев упорно атакует ВСУ в районе Бахмута (Артемовск) и Соледара, чтобы контролировать месторождения соли и гипса в этих районах.
Отмечается, что якобы именно так ЧВК действовало в Африке и в Сирии: солдаты Пригожина завоевывали важные объекты и охраняли их, чтобы получить доступ к прибыли от этих месторождений. К тому же, по мнению ряда экспертов, Бахмут якобы не так важен стратегически. Так, речь идет об Артемовском соляном месторождении, которое является крупнейшим в Европе. Оно расположено недалеко от Бахмута.
Между тем эксперты спорят о том, изменится ли ситуация на фронте после взятия Соледара под контроль России. Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что если российские войска возьмут штурмом Соледар, а вслед за ним Бахмут, то они выйдут на третью, главную полосу обороны Украины, которая проходит вокруг Славянско-Краматорской агломерации. При этом он указывал, что кардинальных изменений на фронте для России не произойдет.
«Вслед за Соледаром будут новые укрепрайоны противника. Единственное, удастся выйти, возможно, на охват Бахмута с севера. Возможно, это облегчит штурм Бахмута. Но даже в случае взятия Бахмута наши войска выйдут к третьей, главной полосе обороны противника, которую готовили восемь лет – это полоса обороны вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Прорвать фронт не удастся, удастся выйти к рубежам следующего и, пожалуй, самого сильного укрепрайона, который есть на этом направлении», - говорил Стрелков.
Соледар находится примерно в 75 километрах к северу от Донецка и примерно в 10 километрах севернее Бахмута. В начале декабря Минобороны РФ сообщило о наступлении в этом районе и взятии под контроль нескольких населенных пунктов. Президент Украины Владимир Зеленский тогда называл соледарское направление одним из самых «горячих и болезненных» для ВСУ.
В свою очередь замминистра обороны Украины Анна Маляр 9 января сообщала, что Россия начала штурм Соледара, в котором задействовано большое количество групп, «сформированных из лучших резервов вагнеровцев». Пригожин тогда отмечал, что на западных окраинах города идут тяжелейшие кровопролитные бои, и «ВСУ с честью защищают территорию Соледара».
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