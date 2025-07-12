СМИ: Трамп видит в Зеленском препятствие к заключению мира

Президент США Дональд Трамп видит в украинском лидере Владимире Зеленском препятствие к заключению мира. Об этом пишет Financial Times.

По данным источников газеты, имеющих отношение к переговорам об обороне и безопасности с Соединенными Штатами, мало подтверждений того, что Вашингтон более расположен к Украине, чем к России.

«Западные союзники Украины все еще полагают, что Трамп предрасположен к тому, чтобы видеть в качестве главного партнера по любым переговорам [президента РФ Владимира] Путина», - отмечается в материале.

При этом Вашингтон якобы воспринимает Зеленского как важнейшее препятствие к заключению жизнеспособной мирной сделки по Украине.

Ранее украинский президент заявил, что переговоров с Россией не будет, пока не завершились согласованные ранее обмены между сторонами.

