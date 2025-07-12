В Алешках десятки людей оказались под завалами пятиэтажки после авиаударов ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что после обстрела ВСУ Херсонской области США возобновили поставки вооружения Киеву.
Накануне ВСУ авиабомбами атаковали город Алешки в Херсонской области. Удар пришелся на жилой пятиэтажный дом. Здание получило серьезные повреждения, под завалами оказались десятки мирных жителей. При этом в Киеве признались, что после удара ВСУ по Алешкам США заявили о возобновлении поставок оружия Украине.
АТАКА НА АЛЕШКИ
Вечером 11 июля ВСУ нанесли авиаудар по городу Алешки в Херсонской области. В результате попадания двух бомб в жилой пятиэтажный дом здание было почти полностью разрушено. Под завалами оказались десятки мирных жителей.
«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей», - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
При этом спасатели не смогли сразу приступить к разбору завалов из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. По словам Сальдо, украинские FPV-дроны контролировали прилегающую к месту ЧП территорию и не давали спасателям и специалистам коммунальных служб что-либо делать. Чиновник пообещал сообщить о мерах по спасению людей после начала разбора завалов.
Информация о пострадавших и жертвах при обрушении пятиэтажки в Алешках до сих пор уточняется. На момент публикации материала к утру 12 июля Сальдо в своих соцсетях не рассказал о ситуации на месте ЧП.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страны, которые поставляют оружие Киеву, становятся соучастниками преступлений против мирных граждан. Она отметила, что удар по жилому дому в Алешках привел к обрушению здания и гибели людей под завалами. Захарова подчеркнула, что спонсирование киевского режима делает эти страны причастными к террористическим актам, передает ТАСС.
ОРУЖИЕ США
Между тем, президент Украины Владимир Зеленский объявил, что после удара ВСУ по Алешкам Киеву поступили от Вашингтона «политические сигналы высочайшего уровня», и США возобновили поставки вооружений украинской армии.
В своих соцсетях политик признался накануне, что уже поговорил с военными, и «по всем докладам поставки возобновили». Зеленский не раскрыл детали, но заверил, что «хорошие договоренности с США уже есть, а также ожидаются новые». При этом в качестве приоритетной позиции украинский президент назвал «защиту неба» и поставки компонентов системы ПВО.
Поставки американского оружия на Украину были прекращены после перепалки Владимира Зеленского с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме, когда Украина в том числе попыталась сорвать сделку Киева и Вашингтона по полезным ископаемым.
Ранее первый зампред думского комитета по международным делам Алексей Чепа назвал действия ВСУ в Алешках бесчеловечными преступлениями, подчеркнув, что подобное зверство со стороны украинских военных наблюдается каждый день, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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