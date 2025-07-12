В Алешках десятки людей оказались под завалами пятиэтажки после авиаударов ВСУ

АТАКА НА АЛЕШКИ

Вечером 11 июля ВСУ нанесли авиаудар по городу Алешки в Херсонской области. В результате попадания двух бомб в жилой пятиэтажный дом здание было почти полностью разрушено. Под завалами оказались десятки мирных жителей.

«Под завалами пятиэтажного дома, разрушенного авиабомбами противника, находятся десятки людей», - написал в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

При этом спасатели не смогли сразу приступить к разбору завалов из-за угрозы атаки беспилотников ВСУ. По словам Сальдо, украинские FPV-дроны контролировали прилегающую к месту ЧП территорию и не давали спасателям и специалистам коммунальных служб что-либо делать. Чиновник пообещал сообщить о мерах по спасению людей после начала разбора завалов.