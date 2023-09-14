Министр обороны ФРГ: Перспектив переговоров между Россией и Украиной нет

Признаков скорого проведения переговоров между Москвой и Киевом в настоящее время нет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса.

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По его словам, они могут состояться, если президент России Владимир Путин «подаст сигнал, что он хочет говорить». «Мне кажется, что нужно настраиваться скорее на то, что эта война может идти много-много лет», — заявил министр.

Ранее генсек ООН заявил, что ситуация на Украине далека от мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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