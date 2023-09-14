Министр обороны ФРГ: Перспектив переговоров между Россией и Украиной нет
14 сентября 202302:29
Признаков скорого проведения переговоров между Москвой и Киевом в настоящее время нет, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса.
По его словам, они могут состояться, если президент России Владимир Путин «подаст сигнал, что он хочет говорить». «Мне кажется, что нужно настраиваться скорее на то, что эта война может идти много-много лет», — заявил министр.
Ранее генсек ООН заявил, что ситуация на Украине далека от мирных переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru