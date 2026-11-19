Как отметили в диппредставительстве, прямое авиасообщение между двумя странами - «задача на перспективу».

«Ее реализация будет осуществляться транспортными ведомствами двух стран, исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразности», — говорится в сообщении.

Кроме того, посольство напомнило, что РФ и Кения на саммите «Россия — Африка» подписали меморандум о взаимопонимании в сфере транспорта. Он предусматривает в том числе расширение сотрудничества в гражданской авиации.

Ранее стало известно, что Шри-Ланка выражает заинтересованность в восстановлении прямого авиасообщения с Россией, пишет Ura.ru.

