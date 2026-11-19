Россия и Кения прорабатывают запуск прямого авиасообщения
Россия и Кения обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения. Об этом сообщили «Известиям» в российском посольстве в Найроби.
Как отметили в диппредставительстве, прямое авиасообщение между двумя странами - «задача на перспективу».
«Ее реализация будет осуществляться транспортными ведомствами двух стран, исходя из наличия экономической обоснованности и практической целесообразности», — говорится в сообщении.
Кроме того, посольство напомнило, что РФ и Кения на саммите «Россия — Африка» подписали меморандум о взаимопонимании в сфере транспорта. Он предусматривает в том числе расширение сотрудничества в гражданской авиации.
Ранее стало известно, что Шри-Ланка выражает заинтересованность в восстановлении прямого авиасообщения с Россией, пишет Ura.ru.
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