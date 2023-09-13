Украинский лидер Владимир Зеленский намерено отказывается от мирного урегулирования конфликта и игнорирует заявления президента России Владимира Путина о готовности к переговорам. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, режим Зеленского «наживается на конфликте», наибольшую выгоду получает сам глава Украины. Соскин отметил, что задача Зеленского – не допустить выборов в стране.