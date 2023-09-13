Экс-советник Кучмы: Зеленский намеренно препятствует мирным переговорам

Украинский лидер Владимир Зеленский намерено отказывается от мирного урегулирования конфликта и игнорирует заявления президента России Владимира Путина о готовности к переговорам. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.

По его словам, режим Зеленского «наживается на конфликте», наибольшую выгоду получает сам глава Украины. Соскин отметил, что задача Зеленского – не допустить выборов в стране.

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Президент России Владимир Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме прокомментировал заявления Вашингтона о готовности Киева к переговорам с Россией. Путин отметил, что в таком случае США должны отменить указ Зеленского, запрещающий переговоры с Россией.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет предпосылок для возобновления переговоров с Киевом. По его словам, украинская сторона не демонстрирует каких-либо рвений для этого, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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