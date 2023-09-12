Путин объяснил связь контрнаступления ВСУ и президентских выборов в США
Вашингтон требует от Украины успехов в контрнаступлении к президентским выборам 2024 года в США. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщило агентство РИА Новости.
Российский лидер напомнил, что в ноябре 2023 года в США начнется предвыборная кампания. Администрация Байдена должна к этому времени продемонстрировать результат контрнаступления ВСУ.
Путин подчеркнул, что Вашингтону не жалко украинцев, равно как не жалеет своих сограждан и украинское руководство, которое «бросает в топку» солдат, лишь затягивая противостояние с Россией.
Ранее Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71 тысячу человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин объяснил связь контрнаступления ВСУ и президентских выборов в США
- Путин: Ереван по существу признал суверенитет Баку над Нагорным Карабахом
- Экс-депутат Рады Кива заявил о планах мобилизовать в ВСУ 50 тысяч полицейских
- Минобороны РФ впервые сообщило об уничтожении в зоне СВО турецкой РСЗО
- СМИ: Власти Финляндии разрешили въезд автомобилям с регистрацией в России
- Подоляк заявил о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая
- За неделю заболеваемость коронавирусом в России выросла на 49,2%
- Бывшего священника задержали на Украине за вывоз уклонистов за рубеж
- СМИ: Второе тело без головы нашли на севере Москвы
- Число пропавших после наводнений в Ливии выросло до 9 тысяч человек
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru