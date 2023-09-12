Путин объяснил связь контрнаступления ВСУ и президентских выборов в США

Вашингтон требует от Украины успехов в контрнаступлении к президентским выборам 2024 года в США. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщило агентство РИА Новости.

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Российский лидер напомнил, что в ноябре 2023 года в США начнется предвыборная кампания. Администрация Байдена должна к этому времени продемонстрировать результат контрнаступления ВСУ.

Путин подчеркнул, что Вашингтону не жалко украинцев, равно как не жалеет своих сограждан и украинское руководство, которое «бросает в топку» солдат, лишь затягивая противостояние с Россией.

Ранее Путин в ходе выступления на Восточном экономическом форуме оценил потери ВСУ при контрнаступлении в 71 тысячу человек. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Даничев
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