Группа «Иванушки International» рассказала о своем райдере
Исполнители из группы «Иванушки International» рассказали, что в их райдер входят авокадо, хлеб, салаты, рыба и вода. сообщает РИА Новости.
Как заявил певец Кирилл Туриченко, в планах – отказаться от шоколадок. «Авокадо - это то, что я действительно люблю кушать, а ребята его не ели, но потом распробовали», - отметил он.
Андрей Григорьев-Аполлонов сказал, что до появления Туриченко в группе среди обязательных пунктов были сыр и колбаса. Кроме того, артисты просили курицу гриль с вокзала города, в который они приезжали с выступлением.
Ранее стало известно, что на афишах концертов «Иванушек International» второе слово будут зачеркивать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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