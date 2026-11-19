Как заявил певец Кирилл Туриченко, в планах – отказаться от шоколадок. «Авокадо - это то, что я действительно люблю кушать, а ребята его не ели, но потом распробовали», - отметил он.

Андрей Григорьев-Аполлонов сказал, что до появления Туриченко в группе среди обязательных пунктов были сыр и колбаса. Кроме того, артисты просили курицу гриль с вокзала города, в который они приезжали с выступлением.

Ранее стало известно, что на афишах концертов «Иванушек International» второе слово будут зачеркивать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

