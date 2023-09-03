Переговоры. В мире спорят о возможности диалога между Россией и Украиной

Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта сейчас невозможны. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Corriere della Sera.

«В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи», — подчеркнул советник.

Как отметил Подоляк, необходимо, чтобы Россия терпела значительные тактические поражения на фронте. По мнению чиновника, это якобы изменит отношение россиян к ситуации. Кроме того, Подоляк в очередной раз озвучил позицию Киева о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Американский политический обозреватель Скотт Хортон заявил, что Украина, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу. Хортон допустил, что Киев лишится значительной части территорий на востоке.