Переговоры. В мире спорят о возможности диалога между Россией и Украиной
Мировые державы призывают Россию и Украину к переговорам, но стороны не готовы уступать в конфликте. Хотя путин заявляет о готовности услышать серьезные предложения Киева.
США, Китай и другие крупные державы должны надавить на Россию и Украину для начала переговоров о мирном урегулировании. Такое мнение в интервью испанской газете 20minutos высказал бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб.
Мирные переговоры по урегулированию украинского конфликта сейчас невозможны. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью Corriere della Sera.
«В данный момент ни о каких переговорах не может быть и речи», — подчеркнул советник.
Как отметил Подоляк, необходимо, чтобы Россия терпела значительные тактические поражения на фронте. По мнению чиновника, это якобы изменит отношение россиян к ситуации. Кроме того, Подоляк в очередной раз озвучил позицию Киева о невозможности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Американский политический обозреватель Скотт Хортон заявил, что Украина, отказываясь от переговоров, может потерять Харьков и Одессу. Хортон допустил, что Киев лишится значительной части территорий на востоке.
По его словам, Запад рано или поздно заставит украинские власти пойти на переговоры с Россией, и в ходе обсуждений Киеву придется согласиться на территориальные уступки ради мира. Кроме того, эксперт высказал мнение, что Украина могла бы избежать конфликта и потери территорий, если бы западные партнеры не заставили киевское правительство начать боевые действия, передает «Радиоточка НСН».
Но в августе парламент Украины принял постановление, которое запрещает любые территориальные уступки ради прекращения конфликта с Россией. Об этом сообщается в Telegram-канале Верховной рады.
«Акт законодательно закрепляет, что любые территориальные уступки ради прекращения войны недопустимы», - говорится в публикации.
В украинским парламенте отметили, что Киев приложит все усилия для «воссоединения» с жителями Крыма.
Россия и Украина должны возобновить мирные переговоры. Об этом заявили представители КНР и ЮАР по итогам визита китайского лидера Си Цзиньпина в Йоханнесбург. Соответствующий документ опубликован на портале Министерства иностранных дел Китая.
Отмечается, что и ЮАР, и Китай пришли к выводу о том, что диалог и переговоры — единственный правильный путь решения российско-украинского конфликта. Они договорились содействовать переговорам России и Украины и выразили готовность сыграть в процессе конструктивную роль.
Кроме того, представители Китая отметили, что КНР одобряет посредничество в урегулировании кризиса на Украине Африканской мирной миссии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью газете The New York Times заявил, что оснований для мирного соглашения с Украиной сейчас нет.
По его словам, конфликт с Киевом продолжится в обозримом будущем. Представитель Кремля отметил, что Россия хочет контролировать все регионы, которые являются частью страны по Конституции.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии в ближайшее время перспектив установления мира на Украине, передает ТАСС.
По его словам, конечно надежда никогда не исчезает.
«Но я бы сказал неправду, если бы сказал, что считаю, что мы видим на ближайшем горизонте возможность установления мира на Украине», - подчеркнул генсек ООН.
Он предположил, что мир наступит вероятно, но не на этом этапе.
Иное мнение у бизнесмена Олега Дерипаски. Он считает, что переговоры о завершении конфликта на Украине могут начаться в сентябре. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Предприниматель отметил, что рост напряженности в мире негативно сказывается на экономике США. Он не исключил, что Запад попытается снизить уровень напряженности в отношениях с Россией.
«Похоже, мирные переговоры по украинскому конфликту могут начаться уже в конце сентября», - резюмировал Дерипаска.
Урегулирование конфликта на Украине по образцу Германии и Израиля маловероятно, наиболее вероятным кажется корейский сценарий. Такое мнение выразил колумнист агентства Bloomberg Андреас Клут.
Он отметил, что урегулирование по формуле «прекращение огня без заключения мира», которое выбрали стороны конфликта на Корейском полуострове, на сегодняшний день является лучшим вариантом. Колумнист напомнил, что «перемирие» между Северной и Южной Кореей сохраняется до сих пор.
Президент России Владимир Путин на встрече с африканской миссией по Украине заявил, что Москва готова искать пути мирного урегулирования конфликта. По словам Путина, нейтральный статус Украины имеет для России принципиальное значени, напоминает «Радиоточка НСН».
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