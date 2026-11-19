Маск обвинил Зеленского во лжи из-за Starshield
Американский миллиардер и основатель компании SpaceX Илон Маск прокомментировал работу Starlink и Starshield на Украине.
Он заявил The New York Times, что президент Владимир Зеленский «не всегда говорит правду». Бизнесмен указал, что существуют две спутниковые системы. Одна - коммерческая спутниковая система Starlink, вторая - подконтрольная правительству США Starshield. Решения по второй системе принимаются военным министерством США.
«Он лжет. Что он говорит в действительности, так это то, что он хочет использовать Starlink для наступательных военных операций», - отметил Маск.
Ранее Зеленский пожаловался на новые ограничениях работы Starshield на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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