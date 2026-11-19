Он заявил The New York Times, что президент Владимир Зеленский «не всегда говорит правду». Бизнесмен указал, что существуют две спутниковые системы. Одна - коммерческая спутниковая система Starlink, вторая - подконтрольная правительству США Starshield. Решения по второй системе принимаются военным министерством США.

«Он лжет. Что он говорит в действительности, так это то, что он хочет использовать Starlink для наступательных военных операций», - отметил Маск.

Ранее Зеленский пожаловался на новые ограничениях работы Starshield на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

