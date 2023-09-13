Политолог Рар: Зеленский пойдет на переговоры «как миленький» к концу года
Заставить Зеленского сесть за стол переговоров может только Запад, однако всё к этому и идет, отметил в эфире НСН политолог Александр Рар.
Если ситуация в боевых действиях на Украине останется такой же, как сейчас, то к концу года Запад заставит Киев сесть за стол переговоров, заявил немецкий политолог Александр Рар в интервью НСН.
Накануне издание The Economist привело мнение «десятков западных чиновников», которые считают, что украинское контрнаступление вряд ли приведет к крупному прорыву до зимы. В частности, военный эксперт Конрад Музыка отметил, что ускорить достижение прогресса Украины могло бы только развертывание более крупных подразделений, которых у нее нет, либо крах российских позиций. Рар отметил, что Запад склоняется провести переговоры между РФ и Украиной.
«В течение последнего года побеждала линия правительств Запада, которая говорила, что Украина должна выиграть, нужно давать ей оружие. А сейчас идет обратное: начинают слушать тех, кто говорит, что нужно начинать переговоры и возвращаться к тому, что было в Стамбуле. Думаю, что к концу года, если все останется в такой ситуации как сейчас, на Западе будет превалировать мнение, что Украине точно нужно идти на переговоры. При этом Украина никого не слушает, только американцев, все будет зависеть от них», - сказал Рар.
Он отметил, что у американцев нет другого выхода. По его словам, в случае указания Запада Зеленский пойдет на переговоры «как миленький».
«Америка тоже не хочет проиграть. Если будут дипломатические переговоры, то Россия оставит за собой большую часть территорий, это будет удар по Америке, которая не смогла поддержать Украину, все это понимают… Но другого выхода, видимо, у американцев нет. Президента Украины Владимира Зеленского никто не будет спрашивать. Если на Западе ему скажут, что выступают за переговоры, он сделает это как миленький: сядет и будет разговаривать с (президентом РФ Владимиром – ред. НСН) Путиным», - резюмировал Рар.
Ранее, 12 сентября, Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то они должны добиться от Киева отмены указа Зеленского о запрете переговоров.
При этом 10 сентября госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что Украина готова к переговорам и начнет их при готовности Путина к диалогу. Однако, по его словам, пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии», передает «Радиоточка НСН».
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