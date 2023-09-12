Economist: чиновники на Западе усомнились в успехе наступления ВСУ осенью
Чиновники в западных странах выражают сомнения в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) осенью, пишет издание The Economist со ссылкой на опрошенных политиков.
По данным журнала, представители западного истеблишмента полагают, что ВСУ вряд ли прорвут российскую оборону к зиме. На Западе считают, что Киеву следовало вести наступательные действия активнее.
The Economist отмечает, что США недовольны слишком большим расходом боеприпасов украинскими подразделениями.
Президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не закончится «хэппи-эндом». Он указал на серьезные потери ВСУ, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru