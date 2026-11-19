Трамп анонсировал подписание торговых соглашений с крупнейшими странами
США намерены подписать торговые соглашения с крупнейшими странами. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп на пленарном заседании саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).
По словам политика, Вашингтон ведет переговоры о «многочисленных торговых соглашениях».
«В том числе с некоторыми из тех, кто сидит за этим прекрасным столом. В не столь отдаленном будущем мы подпишем множество торговых соглашений с крупнейшими странами», - цитирует Трампа РИА Новости.
О каких именно государствах идет речь, не уточняется.
Ранее США заключили соглашение с Тайванем о закупке островом сжиженного природного газа с Аляски на сумму до $80 млрд в течение 20 лет, напоминает 360.ru.
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