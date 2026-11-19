Путин и Трамп провели переговоры на полях саммита АТЭС Минтранс оценивает последствия новой атаки на Крымский мост СИ заявил, что экономики АТЭС должны активно внедрять ИИ во всех сферах В Госдуме предложат меры по снижению цен на жилье в новостройках Роскачество провело исследование российских онлайн-кинотеатров по 111 критериям В поезде Деда Мороза появился вагон-цирк