На Крымском мосту приостановили движение поездов после ночной атаки БПЛА
Движение поездов приостановили на Крымском мосту после атаки БПЛА. Об этом сообщает Минтранс России.
«В результате ночной атаки... временно приостановлено движение поездов по железнодорожной составляющей Крымского моста», - отметили в ведомстве.
После ЧП никто не пострадал. Специалисты оценивают нанесенный атакой ущерб.
Ранее вице-премьер Андрей Никитин сообщил, что правительство вместе с регионами выстраивает альтернативные маршруты для автотранспорта и перераспределяет потоки после атаки ВСУ на Крымский мост, пишет 360.ru.
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