Дроны могут нести тяжелые боеголовки, преодолевать расстояние более 1 тысячи километров. Аппараты войдут в пакет помощи Киеву на 260 млн фунтов стерлингов ($341 млн). Ожидается, что глава правительства Соединенного Королевства объявит о предоставлении БПЛА на встрече «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября.

Кроме того, Лондон намерен наладить производство и поставки Украине морских, логистических, разведывательных дронов.

Ранее Британия анонсировала поставки Киеву свыше тысячи ракет и более 10 радаров для ПВО в течение зимы, пишет 360.ru.

