Британия предоставит Украине более 1 тысячи БПЛА для ударов вглубь России
Правительство Великобритании передаст Украине свыше 1 тысячи беспилотников большой дальности для атак вглубь территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление канцелярии британского премьер-министра Энди Бернэма.
Дроны могут нести тяжелые боеголовки, преодолевать расстояние более 1 тысячи километров. Аппараты войдут в пакет помощи Киеву на 260 млн фунтов стерлингов ($341 млн). Ожидается, что глава правительства Соединенного Королевства объявит о предоставлении БПЛА на встрече «коалиции желающих» в Берлине 19 ноября.
Кроме того, Лондон намерен наладить производство и поставки Украине морских, логистических, разведывательных дронов.
Ранее Британия анонсировала поставки Киеву свыше тысячи ракет и более 10 радаров для ПВО в течение зимы, пишет 360.ru.
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