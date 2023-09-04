По его словам, необходимо заставить Украину пойти на такой шаг. «Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф», — указал Макгрегор. По словам полковника, конфликт разрушает Украину. Белый дом также должен пойти на переговоры из-за собственных проблем в экономике США.

Ранее Макгрегор заявил, что войска РФ при необходимости возьмут Одессу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

