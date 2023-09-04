Экс-советник Пентагона призвал Байдена начать переговоры с Москвой

Американскому президенту Джо Байдену необходимо начать переговоры с Москвой, сообщил в соцсети X экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

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По его словам, необходимо заставить Украину пойти на такой шаг. «Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф», — указал Макгрегор. По словам полковника, конфликт разрушает Украину. Белый дом также должен пойти на переговоры из-за собственных проблем в экономике США.

Ранее Макгрегор заявил, что войска РФ при необходимости возьмут Одессу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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