Военная хитрость: ВСУ испугались борьбы за Херсон
Киев заявлял о намерении взять Херсонскую область, однако после неудачных попыток наступления эксперты уверяют, что ВСУ даже не будут пытаться зайти в город.
Ситуация на Херсонском направлении меняется в крайне неприятную для Украины сторону. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович в эфире YouTube-канала журналиста Марка Фейгина (внесен в реестр СМИ-иноагентов).
По его словам, под Херсоном сложилась тяжелая ситуация для украинских военных.
«Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», — сказал Арестович и подчеркнул, что такую огромную военную силу «смолоть будет очень тяжело».
Тем временем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 26 октября заявил, что утверждения Киева о накоплении 60 тысяч человек для наступления на Херсон являются «намеренным лживым вбросом». При этом он указал, что российские военные уверенно готовятся дать отпор ВСУ и все больше людей вступают в добровольческие вооруженные отряды в Херсоне.
Так, в Киеве уверенно заявляли о намерении взять Херсон, однако эти попытки остаются безуспешными. Как сообщили в Минобороны РФ 25 октября, российские военные отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, украинские военные силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковали позиции российских войск в районе нескольких населенных пунктов Херсонской области.
«В результате огневого поражения российских войск за сутки уничтожены до 130 украинских военнослужащих, три танка, девять боевых бронированных машин и 11 автомобилей», — сказал Конашенков и подчеркнул, что ВСУ пытались атаковать и на Купянском направлении.
Как заявил Кирилл Стремоусов, признаков подготовки украинскими войсками широкомасштабного наступления на Херсонскую область пока нет. Он отметил, что никто сдавать регион не будет, а линию обороны на передовой постоянно усиливают.
«Пока мы не видим признаков широкомасштабного контрнаступления на Херсонскую область. Есть отдельные попытки прощупать и пробить линию нашей обороны, но все они пресекаются», — приводят РИА Новости слова Стремоусова.
Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что российские власти не допустят сдачи Херсона. Он указал, что за регион российские военные будут «драться» всеми силами.
«Если мы начали эвакуацию мирных жителей из Херсона, это значит, что мы будем бороться за город. Мы уже сдали Харьковскую область, хватит уже сдавать. Потери были значительно больше, чем если бы мы стояли там и нормально оборонялись. Мы сдали Харьковскую область, а знаете, сколько десятков тысяч мирных жителей были расстреляны и брошены в тюрьмы? Это что, не наши люди? Будем драться за Херсон!», - сказал Соболев.
Однако многие эксперты уверены, что ВСУ даже не будут пытаться зайти в Херсон. Военкор «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин заявил, что бои в плотной городской застройке для наступающей стороны всегда крайне кровопролитны. Он отметил, что украинские войска не пойдут на такие жертвы.
«Все зависит от нашей армии. У меня есть ощущение, что мы пытаемся перехитрить украинца и втянуть его в самую страшную вещь на свете – это бои в плотной городской застройке. Опыт у нас этих боев, как ни крути, колоссальный. Для наступающих в городской застройке эти бои всегда кровопролитны. Украинцы не такие идиоты, которые дадут себя втянуть в такие бои. Мой прогноз: наши займут оборону в Херсоне, а ВСУ в Херсон не войдет. Дальше развитие ситуации будет зависеть от положения на других участках фронта», - сказал Стешин писателю Владлену Татарскому.
Между тем украинская армия действительно не ведет активных попыток наступления на Херсонском направлении. Как заявил 26 октября министр обороны Украины Алексей Резников, операции ВСУ на юге страны замедлились якобы из-за погодных условий.
«На юге мы тоже продолжаем кампанию контрнаступления. Прямо сейчас погодные условия — я имею в виду дожди — нас замедляют», — сказал Резников в интервью Fox News.
Так, российские власти уверены, что у России хватит ресурсов, чтобы отбить наступление ВСУ на Херсон. Как заявлял первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в разговоре с НСН, Украине просто надо показать западным кураторам хотя бы «маленький успех» на херсонском направлении.
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