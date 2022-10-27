Военная хитрость: ВСУ испугались борьбы за Херсон

По его словам, под Херсоном сложилась тяжелая ситуация для украинских военных.

«Около шести батальонно-тактических групп переброшено дополнительно, всего их там уже под 30 или за 30», — сказал Арестович и подчеркнул, что такую огромную военную силу «смолоть будет очень тяжело».

Тем временем замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 26 октября заявил, что утверждения Киева о накоплении 60 тысяч человек для наступления на Херсон являются «намеренным лживым вбросом». При этом он указал, что российские военные уверенно готовятся дать отпор ВСУ и все больше людей вступают в добровольческие вооруженные отряды в Херсоне.

Так, в Киеве уверенно заявляли о намерении взять Херсон, однако эти попытки остаются безуспешными. Как сообщили в Минобороны РФ 25 октября, российские военные отбили атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении. По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, украинские военные силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковали позиции российских войск в районе нескольких населенных пунктов Херсонской области.