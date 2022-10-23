ВС РФ отразили атаки на южно-донецком, купянском направлениях и в Херсонской области

Вооруженные силы Украины безуспешно пытались прорвать оборону российских войск в ДНР. Потери украинской стороны составили 70 военнослужащих.

Также ВС России отразили попытки ВСУ перейти в наступление на купянском направлении.

Российские военные уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской областях, Николаеве и ДНР. А в Днепропетровской области ликвидировано нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ.

ВС РФ также отразили все атаки ВСУ в Херсонской области, уничтожив более 90 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины. Все объекты поражены. Также удалось разгромить склад горючего с 100 тыс. тонн авиатоплива для ВСУ в Черкасской области.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Форуме классных руководителей заявил, что Россия может победить в любой войне, как только она станет народной. Речь идет о нынешней - экономической, психологической и информационной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

