ВС РФ отразили атаки на южно-донецком, купянском направлениях и в Херсонской области

Российские артиллеристы остановили атаки ВСУ на южно-донецком и купянском направлениях, свыше 40 украинских военнослужащих уничтожены. Также российские войска отразили все атаки ВСУ в Херсонской области. Об этом заявил во время брифинга официальный представитель военного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Сбить эмоциональный подъем. ВС РФ готовится к битве за Херсон

Вооруженные силы Украины безуспешно пытались прорвать оборону российских войск в ДНР. Потери украинской стороны составили 70 военнослужащих.

Также ВС России отразили попытки ВСУ перейти в наступление на купянском направлении.

Российские военные уничтожили пять складов боеприпасов ВСУ в Харьковской, Херсонской областях, Николаеве и ДНР. А в Днепропетровской области ликвидировано нефтехранилище с дизельным топливом для военной техники ВСУ.

ВС РФ также отразили все атаки ВСУ в Херсонской области, уничтожив более 90 украинских военнослужащих.

Вооруженные силы России продолжают наносить удары высокоточным оружием по системам военного управления и энергетики Украины. Все объекты поражены. Также удалось разгромить склад горючего с 100 тыс. тонн авиатоплива для ВСУ в Черкасской области.

Ранее первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Форуме классных руководителей заявил, что Россия может победить в любой войне, как только она станет народной. Речь идет о нынешней - экономической, психологической и информационной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:РоссияУкраинаВСУВооруженные Силы РФИгорь КонашенковМинобороныМинобороны РФ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры