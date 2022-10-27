Арестович заявил о неприятном для Украины изменении ситуации на херсонском направлении

Ситуация на херсонском направлении меняется в неприятную для Украины сторону. Об этом заявил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович.

Минобороны РФ заявило об отражении новых атак ВСУ в Херсонской области

Как отметил советник, украинские военные оказались в сложной ситуации. На херсонское направление дополнительно перебросили около шести батальонно-тактических групп, пишет Ura.ru.

«Всего их там уже под 30 или за 30. Это огромная военная сила, которую смолоть просто так будет очень-очень тяжело», — цитирует Арестовича РИА Новости.

Ранее украинская армия предприняла несколько безуспешных попыток наступления в Херсонской области, частно они заканчивались сокрушительными поражениями и большими потерями ВСУ, напоминает РЕН ТВ.

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Фото: president.gov.ua
ТЕГИ:СпецоперацияВСУУкраина
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