Стремоусов: ВСУ теряют по 200 человек в день на Херсонском направлении
Украинские войска теряют по 200 человек в день на Херсонском направлении, у них наблюдается падение морального духа. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По его словам, военные не хотят идти в бой, видя гибель наемников и сослуживцев.
«Чувствуется деморализация, в бой идти не хотят. В основном обстрелы (устраивают – ред. НСН)», — сказал он в эфире Первого канала.
Ранее Кирилл Стремоусов заявлял, что Запад подталкивает Киев к активным военным действиям, но «противнику дадут отпор». По его словам, Херсон никто не собирается сдавать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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