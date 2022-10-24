Стремоусов: ВСУ теряют по 200 человек в день на Херсонском направлении

Украинские войска теряют по 200 человек в день на Херсонском направлении, у них наблюдается падение морального духа. Об этом заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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По его словам, военные не хотят идти в бой, видя гибель наемников и сослуживцев.

«Чувствуется деморализация, в бой идти не хотят. В основном обстрелы (устраивают – ред. НСН)», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее Кирилл Стремоусов заявлял, что Запад подталкивает Киев к активным военным действиям, но «противнику дадут отпор». По его словам, Херсон никто не собирается сдавать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:УкраинаХерсон
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