«Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», - приводит РИА Новости слова Стремоусова.

Он отметил, что украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы выпросить больше денег у западных стран.

«Укрнацистов интересует только то, как бы побольше набить свои карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооруженным силам РФ», — указал замглавы администрации.