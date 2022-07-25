«Верная смерть»: ВСУ безуспешно пытаются отбить Херсонскую область
Украинские военные начали выполнять приказ Зеленского о возвращении юга Украины, однако эксперты уверяют, что это почти невозможно.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов 25 июля заявил, что украинские войска предприняли очередную попытку контрнаступления на Херсонскую область, но потерпели крах.
«Во-первых, Херсонская область — это степь, и любые передвижения украинской армии заканчиваются безуспешными атаками. Во-вторых, все их попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Режим Зеленского просто бездумно бросает людей на верную смерть», - приводит РИА Новости слова Стремоусова.
Он отметил, что украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы выпросить больше денег у западных стран.
«Укрнацистов интересует только то, как бы побольше набить свои карманы. А то, что Херсонская область снова вернется под контроль Украины, что будет контрнаступление — все это фантазии. У националистов нет таких сил и регулярной профессиональной армии, которая могла бы каким-то образом противодействовать Вооруженным силам РФ», — указал замглавы администрации.
Также Стремоусов подчеркнул, что Украины как государства уже не существует. По его словам, там идет разворовывание всех тех денег, которые передает Запад.
О подготовке военными ВСУ контрнаступления на юге Украины с целью отбить Херсон писала 21 июля газета The New York Times. Авторы материала отмечали, что сейчас слишком рано для проведения подобных действий. При этом журналисты указывали, что на Западе скептически относятся к тому, что поставки Украине современных видов вооружения смогут изменить ход событий.
Со своей стороны, вице-премьер Украины Ирина Верещук говорила жителям о необходимости покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Она рекомендовала прислушаться к ее словам женщинам и детям. Верещук подчеркнула, что они не должны «становиться живыми щитами».
«Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы... и поэтому мы призываем (людей. — ред. НСН) срочно эвакуироваться», — говорила она.
Тем временем ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал «отбить» юг страны в ходе российской спецоперации и мобилизовать для этого до одного миллиона человек. На этом фоне военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что ВСУ в ближайшие недели или месяцы попытаются «отвоевать» Херсон, однако у них вряд ли это получится.
«Они попытаются организовать наступление на Херсон. Получится ли? Далеко не факт. Можно заранее стать миллионером, объявить о намерении соблазнить Монику Беллуччи, но удастся ли это. Противник будет продолжать пытаться. Так что активности ожидать стоит, но задача российской армии сделать так, чтобы у них этого не получилось. Организация плана по «отвоевыванию» юга Украины может занять сколько угодно времени. Возможно, они уже стоят на позициях. Возможно, что это будет дело нескольких ближайших недель или месяцев. Но все силы на эти территории не бросят», - объяснял специалист.
Так, в ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах были сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций. Позднее области начали объявлять о планах стать российскими субъектами.
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