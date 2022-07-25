Власти Херсонской области сообщили о крахе контрнаступлении ВСУ
Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку безуспешного контрнаступления на Херсонскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.
«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — заявил он.
Отмечается, что все попытки осуществления контратаки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Стремоусов считает, что украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада.
Ранее в Херсонской области выявили одну из самых крупных диверсионных групп, действовавших в регионе. Отмечается, что диверсанты, в частности, планировали подрыв железной дороги.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,5 млн+7 523 / сут.
Умерли
382 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
17,9 млн+4 812 / сут.
- Захарова прокомментировала слова Трампа о наличии только двух гендеров
- Власти Херсонской области сообщили о крахе контрнаступлении ВСУ
- КНДР обвинила США в биологическом терроризме
- Банк России планирует возобновить печать купюры номиналом в десять рублей
- Бастрыкин поручил проконтролировать дело об избиении пассажира метро в Москве
- Синоптики прогнозируют град с грозой в Москве 25 июля
- Минобороны сообщило об уничтожении корабля и склада ракет в порту Одессы
- Стало известно о передаче «Газпрому» лицензии на турбину для «Северного потока»
- Президент Германии Штайнмайер задумался о готовности Европы нести издержки
- Лавров заявил, что сопровождать суда с зерном будут Россия, Турция и еще одна страна
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru