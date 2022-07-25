Власти Херсонской области сообщили о крахе контрнаступлении ВСУ

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — заявил он.

Отмечается, что все попытки осуществления контратаки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Стремоусов считает, что украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада.

Ранее в Херсонской области выявили одну из самых крупных диверсионных групп, действовавших в регионе. Отмечается, что диверсанты, в частности, планировали подрыв железной дороги.

