Власти Херсонской области сообщили о крахе контрнаступлении ВСУ

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку безуспешного контрнаступления на Херсонскую область, сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы администрации региона Кирилла Стремоусова.

Минобороны сообщило об уничтожении корабля и склада ракет в порту Одессы

«На днях украинские нацисты предприняли очередную провальную попытку наступления на Херсонскую область. Их попытка атаковать потерпела крах», — заявил он.

Отмечается, что все попытки осуществления контратаки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии. Стремоусов считает, что украинская сторона сознательно нагнетает обстановку в отношении Херсонской области, чтобы больше выпросить денег у Запада.

Ранее в Херсонской области выявили одну из самых крупных диверсионных групп, действовавших в регионе. Отмечается, что диверсанты, в частности, планировали подрыв железной дороги.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры