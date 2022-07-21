Херсонская ВГА: Украинские войска попытались обстрелять Антоновский мост

Российские системы ПВО отразили атаку украинских войск на Антоновский мост через Днепр в Херсонской области. Об этом сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

В Херсонской области заявили об обстреле ВСУ Антоновского моста

По словам чиновника, по мосту через Днепр было выпущено 12 реактивных снарядов из американских систем залпового огня HIMARS, пишет «Свободная пресса».

«Летело 12 ракет, все они сбиты ПВО, часть упало в Днепр. Попаданий и разрушений нет. Система ПВО все отразила», — цитирует Стремоусова РИА Новости.

Днем ранее ВСУ обстреляли Антоновский мост, нанеся ему серьезный ущерб. Стремоусов заявлял, что сооружение фактически разрушено, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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