Reuters: Власти Украины пригрозили «контрнаступлением» жителям Херсона
Жителям необходимо покинуть юг Херсонской области из-за готовящегося «контрнаступления». Об этом заявила вице-премьер Украины Ирина Верещук.
«Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, ... и поэтому мы призываем (людей. — ред. НСН) срочно эвакуироваться», — приводит ее слова Reuters.
Вице-премьер рекомендовала прислушаться к ее словам женщинам и детям. Верещук подчеркнула, что они не должны «становиться живыми щитами». При этом точной даты «контрнаступления» она не указала.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times заявил, что президент страны Владимир Зеленский поставил войскам задачу «отвоевать» южные территории.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru