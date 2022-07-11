Reuters: Власти Украины пригрозили «контрнаступлением» жителям Херсона

«Понятно, что будут бои, будут артиллерийские обстрелы, ... и поэтому мы призываем (людей. — ред. НСН) срочно эвакуироваться», — приводит ее слова Reuters.

Вице-премьер рекомендовала прислушаться к ее словам женщинам и детям. Верещук подчеркнула, что они не должны «становиться живыми щитами». При этом точной даты «контрнаступления» она не указала.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников в интервью The Times заявил, что президент страны Владимир Зеленский поставил войскам задачу «отвоевать» южные территории.

