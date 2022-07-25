Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о прекращении существования Украины

Украины как государства уже не существует, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Стремоусов: Херсонская область усиливает систему ПВО

По его словам, на территории страны происходит разворовывание западных денег. «Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает», — отметил политик.

Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку безуспешного контрнаступления на Херсонскую область. Все попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии.

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