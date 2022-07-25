Замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о прекращении существования Украины

По его словам, на территории страны происходит разворовывание западных денег. «Если говорить объективно, то сейчас там просто идет разворовывание всех тех денег, которые Запад им передает», — отметил политик.

Он также сообщил, что Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку безуспешного контрнаступления на Херсонскую область. Все попытки приводят лишь к большим потерям в рядах украинской армии.

