Ракеты ударили по Новой Каховке в Херсонской области

Ракеты ударили по Новой Каховке в Херсонской области Украины, которая в настоящее время находится под контролем российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс».

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По данным агентства, которое ссылается на временную администрацию региона, в результате повреждены объекты инфраструктуры. Данных о пострадавших пока нет.

После перехода области под контроль российских сил украинские военные атакуют территорию. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал отбить юг страны - точнее, тех ее частей, контроль над которыми Киев утратил в ходе российской спецоперации.

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Фото: скриншот видео
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