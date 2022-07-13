Ракеты ударили по Новой Каховке в Херсонской области
Ракеты ударили по Новой Каховке в Херсонской области Украины, которая в настоящее время находится под контролем российских военных. Об этом сообщает «Интерфакс».
По данным агентства, которое ссылается на временную администрацию региона, в результате повреждены объекты инфраструктуры. Данных о пострадавших пока нет.
После перехода области под контроль российских сил украинские военные атакуют территорию. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский приказал отбить юг страны - точнее, тех ее частей, контроль над которыми Киев утратил в ходе российской спецоперации.
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