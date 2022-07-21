СМИ: Крупная группа украинских диверсантов выявлена в Херсонской области

19 июля замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов говорил об уничтожении там практически всех диверсионно-разведывательных групп.

Ранее президент Украины приказал «отбить» юг страны и мобилизовать для этого до одного миллиона человек.

Военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» допустил, что в ближайшие недели или месяцы украинские военные могут попытаться отвоевать Херсон, но усомнился, что их будет миллион.

