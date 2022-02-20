Необъявленная война. В Донбассе показали кадры обострения ситуации

Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что руководству ДНР и ЛНР не нужны минские соглашения так же, как и руководству Украины, стороны смотрят друг на друга с ненавистью.

«Ситуация на Донбассе – это заморозка. Если внимательно послушать, что хочет Украина, понятно, что Россия такого не хочет. Неоднократно Путин заявлял, что, если Украина начнет наступление на Донбассе, он этого не допустит. Если послушать лидеров ДНР и ЛНР, они неоднократно заявляли, что они хотят, чтобы их включили в состав России. Если говорить о руководстве этих республик, они не хотят никаких минских соглашений, в принципе, как и руководство Украины, честно говоря. ДНР и ЛНР устроило хотя бы признание их независимости со стороны России», - отметил Охрименко.



