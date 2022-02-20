Необъявленная война. В Донбассе показали кадры обострения ситуации

Несмотря на отсутствие официальных заявлений о наступлении ВСУ журналисты и силовики Донбасса показывают кадры силового давления на территорию.

Донецкий телеканал «Оплот ТВ» показал спецоперацию министерства госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по задержанию «украинских террористов, вооруженных до зубов».

В МГБ заявили, что группа диверсантов собиралась совершить подрывы объектов критической инфраструктуры региона.

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«Бандгруппа, оказавшись в западне, пошла, что называется, ва-банк. Спецназ начинает штурм здания», - пояснили журналисты снятые кадры.

Для этого пришлось применить орудия БТР. Из-за «беспорядочной стрельбы» боевиков был перебит газопровод, произошло возгорание. Раненых диверсантов, попытавшихся уйти оттпреследователей, задержали, пишут «Известия».

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«ЛуганскИнформЦентр» самопровозглашенной ЛНР также разместил кадры последствий обстрела ВСУ села Пионерское.

На видео несколько человек исследуют помещения разрушенного дома.

«Вот недогоревшие остатки самих ребер (снаряда – прим. НСН)», - поясняет представитель информцентра, показывая в разрушенной комнате на остатки ракеты.

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Двое мирных жителей стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины на территории самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщается в экстренном заявлении официального представителя народной милиции ЛНР.

По данным руководства Операции Объединенных сил, один украинский военнослужащий получил осколочные ранения из-за обстрелов в воскресенье. Об этом сообщается в аккаунте на странице в Facebook.

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На официальном сайте ДНР утром в воскресенье опубликовано обращение начальника УНМ республики генерал-майора Дениса Синенкова.

«Вооруженные силы противника готовы к силовому захвату Донбасса. Киев с одобрения западников приступил к реализации плана вторжения на территорию нашей Республики», - заявил он.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что положение дел с Украиной может спровоцировать возникновение в Европе крупнейшего вооруженного конфликта со времен Великой Отечественной войны. Такой прогноз британский политик сделал в эфире «Би-би-си».

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Ранее президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что руководству ДНР и ЛНР не нужны минские соглашения так же, как и руководству Украины, стороны смотрят друг на друга с ненавистью.

«Ситуация на Донбассе – это заморозка. Если внимательно послушать, что хочет Украина, понятно, что Россия такого не хочет. Неоднократно Путин заявлял, что, если Украина начнет наступление на Донбассе, он этого не допустит. Если послушать лидеров ДНР и ЛНР, они неоднократно заявляли, что они хотят, чтобы их включили в состав России. Если говорить о руководстве этих республик, они не хотят никаких минских соглашений, в принципе, как и руководство Украины, честно говоря. ДНР и ЛНР устроило хотя бы признание их независимости со стороны России», - отметил Охрименко.


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ФОТО: РИА Новости
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