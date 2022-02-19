Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса

Задержанный на территории ДНР украинский агент Антон Мацанюк рассказал, что украинское командование намерено силой захватить Донбасс. Для этого ВСУ собираются организовать массированной артобстрел Донецка. Об этом сообщает Первый канал.

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Антон Мацанюк – бывший сотрудник таможенного управления самопровозглашенной ДНР. Он был задержан оперативниками министерства госбезопасности республики 17 февраля в съемной квартире в Донецке.

По данным телеканала, Киев планирует «задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь».

«Также он (куратор Мацанюка – прим. НСН) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим, Шахтёрск, Торез - в те города ближе к границе. Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», - рассказал Мацанюк в эфире Первого канала.

Ранее в распоряжение разведки ДНР поступил план наступательной операции украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.

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ТЕГИ:ШпионВСУДонбассУкраина
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