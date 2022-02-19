Задержанный украинский агент раскрыл планы Киева по захвату Донбасса

Антон Мацанюк – бывший сотрудник таможенного управления самопровозглашенной ДНР. Он был задержан оперативниками министерства госбезопасности республики 17 февраля в съемной квартире в Донецке.

По данным телеканала, Киев планирует «задействовать в силовом захвате Донбасса всю свою ударную мощь».

«Также он (куратор Мацанюка – прим. НСН) сказал, что желательно выехать с территории Донецка подальше, допустим, Шахтёрск, Торез - в те города ближе к границе. Донецк будет подвергать массированному артиллерийскому обстрелу и там не находиться желательно в многоэтажных домах многоквартирных, потому что можно погибнуть», - рассказал Мацанюк в эфире Первого канала.

Ранее в распоряжение разведки ДНР поступил план наступательной операции украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.

