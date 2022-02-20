В ДНР сорвали планы диверсантов взорвать объекты инфраструктуры

Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило о планах диверсионной группы взорвать объекты критической инфраструктуры региона. Об этом сообщается на сайте МГБ ДНР.

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«На территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики», — отмечается в сообщении.

В ходе операции по задержанию диверсантов они оказали сопротивление и ранили двух бойцов спецназа ДНР

Ранее стало известно, что украинские диверсанты планировали взорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки под Донецком, пишет Газета.ru.

Накануне также сообщалось о задержании украинского агента на территории ДНР.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Аверин
ТЕГИ:Донецкая ОбластьДонецкУкраинаЗадержаниеДНР
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