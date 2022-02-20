В ДНР сорвали планы диверсантов взорвать объекты инфраструктуры
Министерство госбезопасности (МГБ) самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявило о планах диверсионной группы взорвать объекты критической инфраструктуры региона. Об этом сообщается на сайте МГБ ДНР.
«На территории города Донецка была блокирована диверсионно-террористическая группа противника, которая планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории республики», — отмечается в сообщении.
В ходе операции по задержанию диверсантов они оказали сопротивление и ранили двух бойцов спецназа ДНР
Ранее стало известно, что украинские диверсанты планировали взорвать емкости с хлором на очистных сооружениях в районе Горловки под Донецком, пишет Газета.ru.
Накануне также сообщалось о задержании украинского агента на территории ДНР.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,4 млн+171 тыс. / сут.
Умерли
346 тыс.+745 / сут.
Выздоровели
12,4 млн+147 тыс. / сут.
- Президент ОКР: Российские хоккеисты играли самоотверженно
- В ДНР сорвали планы диверсантов взорвать объекты инфраструктуры
- В России госпитализировали 10 372 человека с коронавирусом за сутки
- Депутат Водолацкий: Около 950 тысяч жителей Донбасса обратились за российским гражданством
- В Ростовскую область доставили более 40 тысяч беженцев из Донбасса
- Джонсон заявил о возможности крупнейшей войны в Европе за-за ситуации на Украине
- В ЛНР рассказали о жертвах среди мирного населения после атаки ВСУ
- Трусова заменила Валиеву в показательном выступлении на Играх в Пекине
- Назван напиток, увеличивающий риск развития рака
- Столтенберг не увидел нарушений обещания не расширяться на восток
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru