«Логика и драка!» Стрелков призвал Россию ввести войска в Донбасс
Российские войска понесут серьезные потери в Донбассе, поэтому им «логичнее» нанести Украине «неприемлемое поражение», сказал НСН Игорь Стрелков.
России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.
По его словам, утром в пятницу обстрелы ДНР со стороны Украины резко усилились по всему фронту, при этом на смену минометам пришли гаубицы.
«Если говорить конкретно про Донбасс, чтобы прийти на помощь, российской армии понадобится пару суток. Но эта пара суток будет сопровождаться потерями на дорогах от ударов украинских сил. Так что лучше бы ввести их заранее, признать республики и развернуться раньше, чтобы избежать впоследствии ненужных потерь», - сказал Стрелков.
При этом высказал мнение, что российские войска понесут очень серьезные потери, если будут воевать «только на Донбассе».
«Если российские военные собираются драться только на территории Донбасса, они понесут там очень большие потери, потому что Украина семь лет готовила там позиции, склады, блиндажи, укрепления и минные поля. Поэтому для российских военных было бы более наиболее логично нанести украинской армии неприемлемое поражение с потерями не на Донбассе», - считает экс-министр обороны ДНР.
Он также рассказал о резком обострении обстановки в Донецкой народной республике по сравнению с четвергом.
«Ситуация продолжает обостряться. Обстрелы ДНР резко усилились по всему фронту. По сравнению с теми парами недель, пока шла истерия вокруг якобы российского «вторжения», сейчас имеет место резкое обострение обстановки. Даже по сравнению со вчерашним днем ночные и утренние обстрелы значительно усилились. Нельзя сказать, что противник ведет артиллерийскую подготовку, и обстрелы на каком-то направлении носят непрерывный и массированный характер, однако обстрелы везде, и они нарастают – увеличиваются калибры и количество снарядов. Если вчера были обстрелы в основном из минометов, то в течение ночи и утром массово применялись гаубицы», - рассказал бывший министр.
Стрелков также рассказал, какие конкретно населенные пункты ДНР попали под обстрел.
«Обстрелы идут практически от Светлодарской дуги, это дебальцевское направление, до побережья Азовского моря. Наиболее ожесточенные – в районах Коминтернова, Докучаевска, Александровки, донецкого аэропорта. Периодически под обстрелами дорога между Горловкой и Донецком, которая сейчас закрыта, были обстрелы в районе Красного Партизана, это чуть южнее Горловки. Непосредственно в саму Горловку залетали снаряды, часть города осталась без электричества. Причем все это в течение ночи – утра», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее жители ДНР подтвердили НСН обстрелы окраин Горловки и напряжённость в районе линии соприкосновения. При этом, несмотря на тревожные сводки, паники ни у кого нет.
«Мобилизации нет, никто не выезжает и не собирается. У нас тут никакого «кипиша» нет. То есть армия там обходится своими силами. И только на прифронтовых территориях что-то происходит и там люди страдают», - рассказал владелец магазина из города Шахтёрска, который находится в 50 километрах от линии разграничения.
Как отмечал в беседе с «Радиоточкой НСН» военный историк Евгений Норин, сейчас нет никаких оснований говорить о том, что «завтра начнется военная операция против Украины». По его словам, западным СМИ для фейковых новостей о «войне» не важно, есть ли у границ Украины «войска или полтора пограничника».
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