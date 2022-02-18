«Логика и драка!» Стрелков призвал Россию ввести войска в Донбасс

России следует признать республики Донбасса и заранее ввести туда войска, чтобы не понести лишних потерь в случае нападения Украины на эти территории, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков.

По его словам, утром в пятницу обстрелы ДНР со стороны Украины резко усилились по всему фронту, при этом на смену минометам пришли гаубицы.