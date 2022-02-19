Помочь Донбассу. В России призывают к жесткости в отношениях с Украиной
Военные и политологи призывают руководство России к жесткой военной политике в отношении Украины, а также признанию ЛНР и ДНР на фоне событий в Донбассе.
В распоряжение разведки ДНР поступи план наступательной операции украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной республики Эдуард Басурин, сообщает РИА Новости.
Целью операции является освобождение территории Донбасса от русскоязычного населения – его должны выдавить из региона в течение пяти суток и получить полный контроль над субъектом.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что обстрелы ДНР со стороны Украины резко усилились по всему фронту, при этом на смену минометам пришли гаубицы.
«Ситуация продолжает обостряться. Обстрелы ДНР резко усилились по всему фронту. По сравнению с теми парами недель, пока шла истерия вокруг якобы российского «вторжения», сейчас имеет место резкое обострение обстановки…Если говорить конкретно про Донбасс, чтобы прийти на помощь, российской армии понадобится пару суток. Но эта пара суток будет сопровождаться потерями на дорогах от ударов украинских сил. Так что лучше бы ввести их заранее, признать республики и развернуться раньше, чтобы избежать впоследствии ненужных потерь», - считает Стрелков.
Жители ДНР подтверждают обстрелы окраин Горловки и напряжённость в районе линии соприкосновения. Владелец рыболовного магазина Александр сказал «Радиоточке НСН», что он живет в городе Шахтерске, который находится в 50 километрах от линии разграничения
«На прифронтовых территориях что-то происходит, и там люди страдают. А вообще все знают, что делать – у нас чемоданы уже давно собраны с вещами, документами и с деньгами «на чёрный день». У меня у самого жена с детьми, в случае чего, уедут. А мы, мужчины, останемся тут», - рассказал Александр.
Россия слишком мягка со своими соперниками: нас пинают со всех сторон, а мы собираемся на переговоры – надо вести себя более жестко по отношению к Украине. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
«Для чего Путину встречаться с Зеленским? Хватит нам встреч в нормандском формате и Минских соглашений. Необходимо признание независимости ДНР и ЛНР, оказание им военно-технической помощи; ведение санкций против Украины, которые мы ввели, но не выполняем с 2018 года; и блокировка всех транспортных систем: сухопутных, морских и воздушных. С нами вон как поступают: нас пинают со всех сторон, а мы еще с кем-то переговариваться собираемся», - заключил Багдасаров.
Процесс консультаций с МИД РФ и Минобороны по вопросу признания республик Донбасса пройдет оперативно, возможное нападение Украины и геноцид жителей ДНР и ЛНР заставляет Россию быстрее начинать реагировать, заявил член фракции «Единая Россия», зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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