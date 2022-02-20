Джонсон заявил о возможности крупнейшей войны в Европе за-за ситуации на Украине

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что положение дел с Украиной может спровоцировать возникновение в Европе крупнейшего вооруженного конфликта со времен Великой Отечественной войны. Такой прогноз британский политик сделал в эфире «Би-би-си».

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Джонсон считает, что есть «достаточно высокая вероятность» нападения российских войск на Украину. По его словам, атака намечена не только через территорию Донбасса, а также через белорусско-украинскую границу, «чтобы окружить Киев», пишет Газета.ru.

Глава британского правительства отметил, что в таком случае пострадают «не только украинцы, но и россияне».

Ранее генсек ООН Антониу Гуттереш высказал предположение, что война на Украине не случится и надежду на дипломатические усилия. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.



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ФОТО: РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
ТЕГИ:РоссияВойнаУкраинаБорис Джонсон
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