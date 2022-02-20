Джонсон заявил о возможности крупнейшей войны в Европе за-за ситуации на Украине

Джонсон считает, что есть «достаточно высокая вероятность» нападения российских войск на Украину. По его словам, атака намечена не только через территорию Донбасса, а также через белорусско-украинскую границу, «чтобы окружить Киев», пишет Газета.ru.

Глава британского правительства отметил, что в таком случае пострадают «не только украинцы, но и россияне».

Ранее генсек ООН Антониу Гуттереш высказал предположение, что война на Украине не случится и надежду на дипломатические усилия. Об этом сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик.







