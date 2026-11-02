Глава МИД Польши Туск выступил с очередным обвинением против России
Глава МИД Польши Радослав Сикорский выступил с новым обвинением в адрес РФ. Он указал на некие связи Москвы с крайне правыми силами в контексте происходящего в республике политического кризиса. Об этом он написал в соцсети X.
По его мнению, в стране есть «беспрецедентное по масштабам сотрудничество» в сети между российскими аккаунтами, пропагандистами и представителями международных ультраправых движений.
Сикорский назвал это «очевидным альянсом или как минимум взаимодействием». Он призвал задуматься, кто стремится дестабилизировать обстановку в Польше и кому это выгодно.
Недавно премьер Дональд Туск заявил, что Конституционный суд в Варшаве атаковали с помощью ботов РФ.
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