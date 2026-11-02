Глава МИД Польши Туск выступил с очередным обвинением против России

По его мнению, в стране есть «беспрецедентное по масштабам сотрудничество» в сети между российскими аккаунтами, пропагандистами и представителями международных ультраправых движений.



Сикорский назвал это «очевидным альянсом или как минимум взаимодействием». Он призвал задуматься, кто стремится дестабилизировать обстановку в Польше и кому это выгодно.



Недавно премьер Дональд Туск заявил, что Конституционный суд в Варшаве атаковали с помощью ботов РФ.

