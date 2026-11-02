Риелтор назвал причину провала продажи особняка Пугачевой в Истре

По его словам, особняк, находящийся в подмосковной Истре, до сих пор не нашёл нового владельца из-за высокой стоимости и неликвидности подобной недвижимости в целом. В частности, у него слишком большая площадь. Она составляет 750 квадратных метров, что «дорого обслуживать, содержать, ремонтировать».

«Люди, когда строят, не думают, что в будущем, возможно, придётся продавать... Теперь этот дом полностью нужно ремонтировать... это минимум 150-200 тысяч рублей на квадрат. Собственно, этого достаточно, чтобы дом подешевел», — подчеркнул Муравьев.

Сообщается, что в настоящее время стоимость дома составляет около 130 млн рублей. Это почти в два раза меньше, чем три года назад, когда особняк выставили на продажу.

Ранее в СМИ появилась информация, что на заборе дома Пугачёвой в деревне Малые Бережки неизвестные оставили надпись «Офис Моссада в РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».