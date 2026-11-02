Риелтор назвал причину провала продажи особняка Пугачевой в Истре
Особняк народной артистки СССР Аллы Пугачёвой, который она передала внуку Никите Преснякову, не могут продать уже более трех лет. Об этом сайту aif.ru рассказал агент по недвижимости Константин Муравьев.
По его словам, особняк, находящийся в подмосковной Истре, до сих пор не нашёл нового владельца из-за высокой стоимости и неликвидности подобной недвижимости в целом. В частности, у него слишком большая площадь. Она составляет 750 квадратных метров, что «дорого обслуживать, содержать, ремонтировать».
«Люди, когда строят, не думают, что в будущем, возможно, придётся продавать... Теперь этот дом полностью нужно ремонтировать... это минимум 150-200 тысяч рублей на квадрат. Собственно, этого достаточно, чтобы дом подешевел», — подчеркнул Муравьев.
Сообщается, что в настоящее время стоимость дома составляет около 130 млн рублей. Это почти в два раза меньше, чем три года назад, когда особняк выставили на продажу.
Ранее в СМИ появилась информация, что на заборе дома Пугачёвой в деревне Малые Бережки неизвестные оставили надпись «Офис Моссада в РФ», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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