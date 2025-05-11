Путин: Россия стремится выйти на долгосрочный мир в украинском урегулировании

Москва стремится выйти на долгосрочный мир в украинском урегулировании, сообщил во время заявления для СМИ президент России Владимир Путин.

Путин заявил, что обсудит с Эрдоганом возможность переговоров с Украиной в Стамбуле

По его словам, речь идет о серьезном настрое на переговоры с Киевом. «И смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — заявил глава государства.

Путин отметил, что тот, кто хочет мира, не может не поддержать предложение РФ о переговорах.

Президент предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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