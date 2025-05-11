Путин: Россия стремится выйти на долгосрочный мир в украинском урегулировании

По его словам, речь идет о серьезном настрое на переговоры с Киевом. «И смысл в том, чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу», — заявил глава государства.

Путин отметил, что тот, кто хочет мира, не может не поддержать предложение РФ о переговорах.

Президент предложил Украине возобновить прямые переговоры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

