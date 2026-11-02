Мужчина «ожил» в морге в Архангельской области

В ведомстве рассказали, что, по предварительным данным, 30 октября бригада скорой медицинской помощи, прибывшая по вызову, зафиксировала смерть 61-летнего мужчины. Медики выдали направление для его транспортировки в судебно-медицинский морг.

«В последующем у мужчины появились признаки жизни, в связи с чем его перевели в реанимационное отделение больницы», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время по данному факту организована проверка обстоятельств нарушения прав при оказании медицинской помощи.

Ранее в Китае 70-летняя женщина пришла в себя на следующий день после констатации смерти от рака и церебрального тромбоза, пишут «Известия».

