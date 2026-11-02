Отец Маска приехал в Уфу на форум и встретился с Хабировым

По словам руководителя республики, разговор получился интересным и дружеским. Он добавил, что гостю 80 лет, но он в отличной форме.



Плюс, Хабиров встретился с делегатами из ОАЭ. Сам форум в Башкортостане продлится до 4 ноября.



До этого Эррол Маск назвал Москву самой красивой столицей в мире, а Россию — потрясающей. По его словам, это страна, «секрет которой спрятан от нас».

