Отец Маска приехал в Уфу на форум и встретился с Хабировым
Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол посетил Уфу и форум креативных индустрий. Также он встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым. Об этом пишут «Известия».
По словам руководителя республики, разговор получился интересным и дружеским. Он добавил, что гостю 80 лет, но он в отличной форме.
Плюс, Хабиров встретился с делегатами из ОАЭ. Сам форум в Башкортостане продлится до 4 ноября.
До этого Эррол Маск назвал Москву самой красивой столицей в мире, а Россию — потрясающей. По его словам, это страна, «секрет которой спрятан от нас».
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