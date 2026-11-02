Отец Маска приехал в Уфу на форум и встретился с Хабировым

Отец американского бизнесмена Илона Маска Эррол посетил Уфу и форум креативных индустрий. Также он встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым. Об этом пишут «Известия».

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По словам руководителя республики, разговор получился интересным и дружеским. Он добавил, что гостю 80 лет, но он в отличной форме.

Плюс, Хабиров встретился с делегатами из ОАЭ. Сам форум в Башкортостане продлится до 4 ноября.

До этого Эррол Маск назвал Москву самой красивой столицей в мире, а Россию — потрясающей. По его словам, это страна, «секрет которой спрятан от нас».

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ФОТО: РИА Новости / Григорий Сысоев
ТЕГИ:БашкирияУфаИлон Маск

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